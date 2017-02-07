Karşıyaka'dan buzda 6 gol

İkinci Lig Kırmızı Grup'ta sonuncu Kayseri Erciyes'le, zemini buz ve karla kaplı Kadir Has Stadı'nın yanındaki Yan Saha'da oynanacak maçın ertelenmesini talep eden Karşıyaka olumsuz yanıt almıştı. Transfer yasağı ve maddi sıkıntılara rağmen 4. sırada play-off yarışını sürdüren İzmir ekibinde teknik direktör Turgut Uçar, 6-0'lık galibiyetle yetkililere cevabı sahada verdiklerini belirterek, "Son gün yağan karı bile temizlemediler. Sonuçta erken gol bulup farklı kazandık ama o zeminde maç oynatılamazdı" dedi.