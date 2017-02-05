Erzurumspor rahat kazandı
Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor, İstanbul'da oynanan maçta Bucaspor'u 2-0 yendi.
Erzurum'un gollerini 59'da Mehmet, 63'te Ersel attı. Bucaspor'da 31. dakikada Emin kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı. BB Erzurum 40 puana ulaşarak maç fazlasıyla lider oldu.
SEMİH BEYAZ ÇOK İDDİALI
TFF 2. Lig takımı Tokatspor'un, Yeni Malatyaspor'dan kiraladığı Semih Beyaz, "Kiralık olarak geldim ama takımın başarısı için her şeyi yapacağım" dedi. 25 yaşındaki oyuncu kendisine güvendiğini de belirtti.
ÜÇ PUANI TEK GOLLE KAZANDI
Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta 21. haftanın ilk maçında Halide Edip Adıvarspor, sahasında Yeşil Bursa'yı 1-0 yendi. Vefa Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin tek golünü 4. dakikada Mustafa Kara penaltıdan attı. Halide Edip puanını 36 yaptı.
SEMİH BEYAZ ÇOK İDDİALI
TFF 2. Lig takımı Tokatspor'un, Yeni Malatyaspor'dan kiraladığı Semih Beyaz, "Kiralık olarak geldim ama takımın başarısı için her şeyi yapacağım" dedi. 25 yaşındaki oyuncu kendisine güvendiğini de belirtti.
ÜÇ PUANI TEK GOLLE KAZANDI
Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta 21. haftanın ilk maçında Halide Edip Adıvarspor, sahasında Yeşil Bursa'yı 1-0 yendi. Vefa Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin tek golünü 4. dakikada Mustafa Kara penaltıdan attı. Halide Edip puanını 36 yaptı.
- 05 Şubat 2017, Pazar
- Güncelleme: 00:29
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
AsiL29 Selçuk sabriyi görmek istemiyorummm
- "Mete Kalkavan görevini yaptı"
Toplam 36
Yorum
Ahmet Selçuk sabri kovulmali
- Riekerink ve yönetime tepki
Toplam 26
Yorum
Orman yandi Iyide fikret orman hakemlerin cok iyi oldugunu ve hic bir sikayetlerinin olmadigini bu hakemlerle de ligin devam edecegini beyan ediyor ))))
Erzurumspor rahat kazandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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