 Erzurumspor rahat kazandı – Fotomaç – 05 Şubat 2017
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    05 Şubat 2017, Pazar
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    rahat kazandı

    Erzurumspor rahat kazandı

    Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta Büyükşehir Belediye , İstanbul'da oynanan maçta 'u 2-0 yendi.

    Erzurum'un gollerini 59'da Mehmet, 63'te Ersel attı. 'da 31. dakikada Emin kırmızı kart görerek takımını on kişi bıraktı. BB Erzurum 40 puana ulaşarak maç fazlasıyla lider oldu.

    SEMİH BEYAZ ÇOK İDDİALI
    TFF 2. Lig takımı Tokatspor'un, Yeni Malatyaspor'dan kiraladığı Semih Beyaz, "Kiralık olarak geldim ama takımın başarısı için her şeyi yapacağım" dedi. 25 yaşındaki oyuncu kendisine güvendiğini de belirtti.

    ÜÇ PUANI TEK GOLLE KAZANDI
    Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta 21. haftanın ilk maçında Halide Edip Adıvarspor, sahasında Yeşil Bursa'yı 1-0 yendi. Vefa Stadı'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibin tek golünü 4. dakikada Mustafa Kara penaltıdan attı. Halide Edip puanını 36 yaptı.
    1. 05 Şubat 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 00:29
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