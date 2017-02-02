Tuzlaspor'un başına Ümit Davala geçti

Eski futbolculardan Murat Erdoğan, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı, Yıldıray Baştürk ve Ümit Davala’nın devraldığı Tuzlaspor’da teknik direktörlüğe de başkan yardımcısı Davala getirildi.

İkinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor, ilklere imza atmaya devam ediyor. Daha önce yönetimini eski futbolcular Murat Erdoğan başkanlığında Ümit Davala, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı, Yıldıray Baştürk'ün üstlendiği mavi-beyazlılar sürpriz bir kararla teknik direktörlüğe başkan yardımcısı Ümit Davala getirildi.



Teknik Direktör Aydın Kaldırım'la yaşanan anlaşmazlık sonrası yönetimin böyle bir karar aldığı bildirildi. Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasında yer alan, Milli Takım ve Galatasaray'da hafızalara kazınan başarılara imza atan 43 yaşındaki Davala, kulüp bazında ilk teknik direktörlük deneyimini yöneticiliğini yaptığı Tuzlaspor'da yaşayacak. Davala, daha önce Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenmişti.