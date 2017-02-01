 Tuzlaspor'un başına Ümit Davala geçti – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    'un başına geçti

    Tuzlaspor'un başına Ümit Davala geçti

    Eski futbolculardan Murat Erdoğan, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı, Yıldıray Baştürk ve ’nın devraldığı ’da teknik direktörlüğe de başkan yardımcısı Davala getirildi.

    İkinci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor, ilklere imza atmaya devam ediyor. Daha önce yönetimini eski futbolcular Murat Erdoğan başkanlığında Ümit Davala, Ömer Erdoğan, Cihan Haspolatlı, Yıldıray Baştürk'ün üstlendiği mavi-beyazlılar sürpriz bir kararla teknik direktörlüğe başkan yardımcısı Ümit Davala getirildi.

    Teknik Direktör Aydın Kaldırım'la yaşanan anlaşmazlık sonrası yönetimin böyle bir karar aldığı bildirildi. Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasında yer alan, Milli Takım ve Galatasaray'da hafızalara kazınan başarılara imza atan 43 yaşındaki Davala, kulüp bazında ilk teknik direktörlük deneyimini yöneticiliğini yaptığı Tuzlaspor'da yaşayacak. Davala, daha önce Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcılığını üstlenmişti.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 00:19
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