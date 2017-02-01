 Tuzlaspor'un başına Ümit Davala geçti – Fotomaç – 01 Şubat 2017
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    01 Şubat 2017, Çarşamba
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    'un başına geçti

    Tuzlaspor'un başına Ümit Davala geçti

    ekiplerinden 'da, teknik direktörlük koltuğuna Başkan Yardımcısı geçti.

    Teknik Direktör Aydın Kaldırım'ın yönetim ile yaşadığı anlaşmazlık sonrası karşılıklı anlaşarak görevi bıraktı. Yaşanan gelişmenin ardından teknik direktörlük görevine yönetiminde yer alan getirildi. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün Teknik Direktörü Aydın Kaldırım ile karşılıklı mutabakata varılarak anlaşmamız sona ermiş olup, teknik kadro kurma ve sürdürme sorumluluğu bugünden itibaren Ümit Davala'ya verilmiştir. Aydın Kaldırım ve teknik heyetine teşekkür eder, bundan sonraki süreçte Ümit Davala ve ekibine başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

    Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasında yer alan Ümit Davala, bugün Bayrampaşa ile yapılan hazırlık maçında kulübede yer aldı.
    1. 01 Şubat 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:48
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