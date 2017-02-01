Tuzlaspor'un başına Ümit Davala geçti
Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Tuzlaspor'da, teknik direktörlük koltuğuna Başkan Yardımcısı Ümit Davala geçti.
Türk futbolunun unutulmaz isimleri arasında yer alan Ümit Davala, bugün Bayrampaşa ile yapılan hazırlık maçında kulübede yer aldı.
- 01 Şubat 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:48
- Stat dolmuyor, salon kapalı gişe
Toplam 19
Yorum
gerçek fb li tff yi,rıdvanı,erman toroglunu,fikret ormanı,rasim ozan kütahyalıyı cska maçına bekliyoruz cska yı desteklemeleri için
- Derbide iki yıldız oynayamayacak
Toplam 18
Yorum
ruhsuz fener bu gidişat gerçekten iyi deyil ne olacak fenerin hali her sene hüzünmü yaşıcaz
- Derbide iki yıldız oynayamayacak
Toplam 18
Yorum
fanatik taraftar ne olacak fenerin hali takımda ruh kalmamış aziz başkan bırakmalı ve teknik direktör Advocat gitmeli yoksa fb düzelemez
Tuzlaspor'un başına Ümit Davala geçti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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