Tecrübeli hoca zirve yarışındaki rakiplerine mesaj yolladı, “Kalan tüm maçları kazanıp, olabildiğince işi çabuk bitireceğiz” ifadesini kullandı

Ligde 8 haftalık yenilmezlik serisi yakalayan ve zirve takibini sürdüren Sivasspor'da kalan maçlar öncesi hedefi Mesut Bakkal açıkladı. Kırmızı-beyazlıların tecrübeli hocası, Mersin ile oynayacakları maçın hazırlıklarına devam ettiklerini belirtip, "Her maç öncesi dediğim gibi bu karşılaşmaya da galibiyet için çıkacağız. Yönetim ve biz inanarak takımı buralara getirdik. Taraftarlar da Boluspor maçında olduğu gibi desteğini sürdürmeli" dedi. "Bundan sonra vazgeçmek yok" diyen Bakkal, "Yolun sonunun şampiyonluk olduğunu biliyoruz. Hedefimiz bütün maçları kazanmak ve olabildiğince bu işi çabuk bitirmek. İstekli oyunumuzu sezon sonuna kadar sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu.