Kaf-Kaf’ta Ersin şoku!
TFF ve FIFA'dan transfer yasağı cezası bulunan Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Karşıyaka, TFF Tahkim Kurulu'nun geçen sezonun ilk yarısında kadroda yer alan kaleci Ersin Aydın'ın alacağına 89 bin TL olarak onay vermesiyle bir darbe daha yedi. Yeşil-kırmızılılar gelecekte Ersin'in söz konusu alacağını da ödemeden transfer yapamayacak.
- 21 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Bu gurur Hami ve Abdullah’ın
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ismail efsane nedir diye sorsalar işte gerçek efsane bu kadro der insan tarafsız olarak
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Kartal Kerim yeni taakımında Beşiktaşlı olarak sana yürekten başarılar diliyorum Emeklerin için teşekürler
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ckasimay Trabzon ne zaman iyi bir oyuncu aldi.. Mehmet Ali Yilmaz haric. digerleri sadece balavra.
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