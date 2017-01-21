 Kaf-Kaf’ta Ersin şoku! – Fotomaç – 21 Ocak 2017
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    21 Ocak 2017, Cumartesi
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    Kaf-Kaf’ta Ersin şoku!

    Kaf-Kaf’ta Ersin şoku!
    TFF ve FIFA'dan transfer yasağı cezası bulunan Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi , TFF Tahkim Kurulu'nun geçen sezonun ilk yarısında kadroda yer alan kaleci 'ın alacağına 89 bin TL olarak onay vermesiyle bir darbe daha yedi. Yeşil-kırmızılılar gelecekte Ersin'in söz konusu alacağını da ödemeden transfer yapamayacak.
    1. 21 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:19
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