 1461’den 2 bomba – Fotomaç – 14 Ocak 2017
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    14 Ocak 2017, Cumartesi
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    1461’den 2 bomba

    1461’den 2 bomba

    , ’dan ile ’i renklerine dahil etti.

    Spor Toto 2'inci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden 1461 Trabzon, Trabzonspor'dan Muhammet Beşir ile Ahmet Eren'i kadrosuna kattı. Bordo mavi beyazlılar, Muhammet Beşir'i sezon sonuna kadar kiralarken, Trabzonspor altyapısından sol bek oyuncusu Ahmet Eren ile ise 2.5 yıllık anlaşma sağladı. Kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde konuşan İdari Koordinatörü Serkan Ünver, iki futbolcuya da güvendiklerini belirterek, şunları söyledi: "Her iki genç oyuncumuzun hem Trabzonspor'a, hem de Türk futboluna katkı sağlayacağına inanıyorum." ile ise yaptıkları açıklamada 1461 Trabzon'u layık olduğu yere getireceklerini belirerek, "1461 Trabzon bizim gibi genç oyuncular için çok önemli bir takım. Bizde hem kendimizi geliştirmek ve katkı vermek istiyoruz."
    1. 14 Ocak 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 00:29
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