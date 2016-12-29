Uçar Kaf Kaf’ta
Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Karşıyaka'da yeni hoca belli oldu. Kırmızı-yeşilliler sezon sonuna kadar Turgut Uçar ile anlaşma sağladı. "Burada olmak gurur verici" diyen Uçar, "Hedefimiz bir üst lige çıkmak. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız" sözlerini sarfetti.
- 29 Aralık 2016, Perşembe
- Güncelleme: 00:55
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