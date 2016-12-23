 Giresun’dan tam destek – Fotomaç – 23 Aralık 2016
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    23 Aralık 2016, Cuma
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    Giresun’dan tam destek

    Giresun’dan tam destek
    Giresunspor, dün İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube'deydi. Karadeniz ekibinin futbolcuları ve teknik heyeti, buradaki personele moral ziyaretinde bulundu. Futbolcuların imzasının bulunduğu 28 numaralı 'Çevik Kuvvet' yazılı forma da şubeye hediye edildi.


    Demirspor'da eksik yok
    YENİ Malatya beraberliğiyle ligde geçtiğimiz hafta zirveyi karıştıran Adana Demirspor bu kez de gözünü Sivas'a dikti. Zorlu maçın hazırlıklarını tesislerinde sürdüren Mavi Şimşekler çalışmalarını tam kadro gerçekleştiriyor. Tesislerinde son idmanını yapan Adana Demir bugün Sivas'a hareket edecek.


    Samsun'da kriz büyük
    ALT sıralardan kurtulma mücadelesi veren Samsun'da moraller alt-üst... Başkan Erkurt Tutu, ciddi borçları olduğunu belirtip, "Tarihin en zor günlerini geçiriyor. Şehrin katkısıyla bazı ödemeleri yaptık ama büyük desteği Bakanımız Akif Çağatay Kılıç verdi" sözlerini sarf etti.


    Alt liglerde yeni dönem
    Geçtiğimiz haziran ayında kurulan 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği'nin ilk olağan genel kurul toplantısı dün İstanbul'da yapıldı. 2. Lig kulüplerinden Karagümrük Başkanı Cengiz Günaydın, birliğin ilk başkanı seçildi. Günaydın, "Federasyonun bize göstereceği yolda, iş birliği içerisinde ilerlemeyi amaçlıyoruz" dedi.
    1. 23 Aralık 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:37
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