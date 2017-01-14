1461’den 2 bomba
1461 Trabzon, Trabzonspor’dan Muhammet Beşir ile Ahmet Eren’i renklerine dahil etti.
- 14 Ocak 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 00:29
- Wess ve Jong sınırda
Toplam 1
Yorum
Yasama Galatsaray PAF takımında bulunan orta saha futbolcularında akıl olsa bu takıma şimdi girerlerdi. Yapacakları tek şey üst düzey bir kondisyon
- Ersun Yanal, Mehmet Ekici'ye kapıları kapattı
Toplam 8
Yorum
name ama uygun fiyata değil minimum 3 m £ istenmeli gelen parayı rodellagaya ver takım uçsun
- Ersun Yanal, Mehmet Ekici'ye kapıları kapattı
Toplam 8
Yorum
name gitsin yusuf yazıcı ve abdulkadir ömüre şans tanıınsın ekicinin 3 gömlek üstü futbol oynarlar bugün bunu herkes gördü
1461’den 2 bomba haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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