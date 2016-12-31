Ordu stadının ihalesi onaylandı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, 20 bin seyirci kapasiteli Ordu stadının 23 Kasım'da yapılan ihalesinin onaylandığını açıkladı.
Stadın amatör kulüplerin yararlandığı Durugöl spor alanına inşa edileceğini belirten Başkan Yılmaz, amatör kulüpler için yeni spor sahaları inşa edeceklerini kaydetti. Başkan Yılmaz, Mayıs ayında bitecek olan futbol sezonunun ardından Durugöl spor kompleksinde stat çalışmalarının başlayacağını, yeni futbol sezonu olan Eylül ayına kadar ise Karşıyaka mahallesindeki yeni inşa edilen tenis kortlarının yanına 3 adet nizami ölçülerde futbol sahaları yapılacağını kaydetti. Yılmaz, "Bu kapsamda Karşıyaka'da yapımı devam eden tenis kortlarının hemen yanındaki alana biri çim ve ikisi sentetik olmak kaydıyla 3 adet saha yapacağız. Şubat ayı başından itibaren ihalesini gerçekleştirerek 3-4 ay içinde 3 adet futbol sahasını hizmete sunacağız. Burada ayrıca 2 bin 500 kişilik bir tribün de olacak. Ayrıca amatör spor kulüplerimizin yararlanacağını modern tesisi inşa edeceğiz" dedi.
Yılmaz, Ordu stadının tamamlanmasıyla birlikte şehrin içerisinde bulunan ve kentsel dönüşüm projeleri kapsamında yıkılacak olan 19 Eylül Stadyumu'nun bulunduğu alanın ise altı otopark üstü şehir meydanı şeklinde inşa edileceğini vurguladı.
Yılmaz ayrıca yapılacak projeyle Orduspor'un eski prestijli günlerine geri döneceğini ifade ederek, Orduspor'a geçtiğimiz hafta 450 bin TL kaynak gönderildiğini belirtti. Yılmaz, "Her daim yanında olduğumuz Orduspor'a geçen hafta 50 bin TL'si basketbol takımına verilmek suretiyle devlet, hükümet ve Belediye katkısıyla 450 bin TL gönderildi" diye konuştu.
- 31 Aralık 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 17:51
- Vargas geliyor
Toplam 34
Yorum
Ejderha Çok Güzel Olur
- Gümüşhane ile hayati maç
Toplam 1
Yorum
Y.A Bu takım m.ö ki futbolu oynuyor, takım olamamış, rakibini rahat geçen bir Mehmet Ekici ve birde Yusuf Erdoğan var, fakat rakibi geçmek enerji demek işte tam orada pas alacak adam lazım lakin yok, kendin gitmek zorunda kalıyorsun, nereye kadar, topu kaptırana kadar, sonra Ekici gitmek istiyor, O gitsin Yusuf da gider , bizde 3.ligde Trabzonspor izleriz , bu teknik heyetle..Dünya devlerinin gelmeye korktuğu Trabzon, 3.lig takımlarına averaj takımı oldu..Zorla güzellik olmaz uşaklar bu teknik heyet bu takıma uymuyor..kendileriyle bir problemim yok yanlış anlaşılmasın. .Lakin olmuyor..olmuyor. .
- Aslan dibe demir attı
Toplam 5
Yorum
onlyfbc satan uzun vadede kaybeder
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