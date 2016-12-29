 Uçar Kaf Kaf’ta – Fotomaç – 29 Aralık 2016
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    29 Aralık 2016, Perşembe
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    Uçar Kaf Kaf’ta

    Uçar Kaf Kaf’ta
    'de mücadele eden 'da yeni hoca belli oldu. Kırmızı-yeşilliler sezon sonuna kadar ile anlaşma sağladı. "Burada olmak gurur verici" diyen Uçar, "Hedefimiz bir üst lige çıkmak. Bunu başarmak için elimizden geleni yapacağız" sözlerini sarfetti.
    1. 29 Aralık 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:55
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