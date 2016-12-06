Kaf-Kaf’ta yine kriz
Transfer yasağı olan, maddi sıkıntılarla boğuşan Karşıyaka’da 8 futbolcu alacaklarını tahsil etmek için TFF’ye başvurdu.
İkinci Lig Kırmızı Grup'ta transfer yasağı ve maddi sıkıntılara rağmen zirve yarışını sürdüren Karşıyaka'nın başı yine dertte. Kaf-Kaf'ta Cenk, Mustafa Aşan, Mahmut, Zeki, Emircan, Tayfun, Behram ve kadro dışı İbrahim'in alacakları için TFF kanalı ile ihtarname çektikleri belirtildi. 1 ay içinde ödeme yapılmazsa futbolcular serbest kalacak.
- 06 Aralık 2016, Salı
- Güncelleme: 01:03
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Rulo Çok iyi..Tebrikler büyük Trabzonspor'a.
- Beşiktaş, Avrupa'da 190. maçına çıkacak
Toplam 8
Yorum
akıncı doğrudur paşam. ama unutma siz ziraat türkiye kupasında oynuyorsunuz biz şampiyonlar liginde. sen git atv de kupa maçları izle :D
- Trabzonspor kötü gidişe dur dedi!
Toplam 10
Yorum
Deniz Büyük iş başardık rakibimiz Kayseri'yi yenerek bize yaklaşmasına izin vermedik. Trabzonsporumu bu duruma getirenlere yazıklar olsun
Kaf-Kaf’ta yine kriz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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