 Kaf-Kaf’ta yine kriz – Fotomaç – 06 Aralık 2016
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    06 Aralık 2016, Salı
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    Kaf-Kaf’ta yine kriz

    Kaf-Kaf’ta yine kriz

    Transfer yasağı olan, maddi sıkıntılarla boğuşan ’da 8 futbolcu alacaklarını tahsil etmek için TFF’ye başvurdu.

    İkinci Lig Kırmızı Grup'ta transfer yasağı ve maddi sıkıntılara rağmen zirve yarışını sürdüren Karşıyaka'nın başı yine dertte. Kaf-Kaf'ta Cenk, Mustafa Aşan, Mahmut, Zeki, Emircan, Tayfun, Behram ve kadro dışı İbrahim'in alacakları için TFF kanalı ile ihtarname çektikleri belirtildi. 1 ay içinde ödeme yapılmazsa futbolcular serbest kalacak.
    1. 06 Aralık 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:03
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