Kaf-Kaf’ta yine kriz

Transfer yasağı olan, maddi sıkıntılarla boğuşan Karşıyaka’da 8 futbolcu alacaklarını tahsil etmek için TFF’ye başvurdu.

İkinci Lig Kırmızı Grup'ta transfer yasağı ve maddi sıkıntılara rağmen zirve yarışını sürdüren Karşıyaka'nın başı yine dertte. Kaf-Kaf'ta Cenk, Mustafa Aşan, Mahmut, Zeki, Emircan, Tayfun, Behram ve kadro dışı İbrahim'in alacakları için TFF kanalı ile ihtarname çektikleri belirtildi. 1 ay içinde ödeme yapılmazsa futbolcular serbest kalacak.