 Kaf-Kaf’ta hedef 30 puan – Fotomaç – 29 Kasım 2016
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    29 Kasım 2016, Salı
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    Kaf-Kaf’ta hedef 30 puan

    Kaf-Kaf’ta hedef 30 puan
    2. Lig Kırmızı Grup'ta öne geçtiği Eyüp deplasmanında 2-1 kaybeden K.Yaka'da teknik direktör ilk yarı hedefini açıkladı. Tolungüç, "23 puandayız. Devreye kadar kalan 3 maçta 28-30 puan aralığına ulaşırsak ilk yarı hedefimizi tutturmuş olacağız" dedi.
    1. 29 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:12
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