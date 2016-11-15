Kaf-Kaf’ta kriz!

Antrenman boykotuyla birlikte kadro dışı kararlarıyla sarsılan Karşıyaka, 10 kişi kalan Niğde’ye 2-0 yenilerek zirvenin 10 puan gerisine düştü.

Sürpriz bir şekilde 2. Lig'e düşen ve maddi sıkıntılar nedeniyle sezona sancılı başlayan Karşıyaka, buna rağmen iyi bir gidişat gösterdiği Kırmızı Grup'ta yine krizli günlere geri döndü. Günlerdir antrenman boykotuyla birlikte kadro dışı kararlarıyla sarsılan yeşil-kırmızılılar, deplasmanda henüz 36. dakikada 10 kişi kalan Niğde Bld.'ye 2-0 yenilerek zirvenin 10 puan gerisine düştü. Boykot krizinin yaşadığı 9 günlük süreçte idman programı alt üst olan ve oynadığı 3 maçın 2'sini kaybeden Kaf-Kaf, zirveyi hedeflerken play off'u da riske soktu. Boykot nedeniyle kadro dışı bırakılıp sonra affedilen gençler Ali Say, Ali Kemal ve Battal, bugün takımla antrenmana çıkacak. Behram ve İbrahim Kaş'a ise dönüş yolu kapandı.