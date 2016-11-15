 Erciyes’e amigo başkan adayı – Fotomaç – 15 Kasım 2016
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    15 Kasım 2016, Salı
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    Erciyes’e amigo başkan adayı

    Erciyes’e amigo başkan adayı
    'den, 'e, oradan da 2. Lig'e kadar sürüklenen 'un dünkü olağanüstü kongresinde sürpriz sahneler yaşandı. Aday çıkmayınca mavisiyahlı ekibin amigosu , çoğunluğa bakılmadan 21 Kasım'da yapılacak genel kurulda kulübün kapanmaması için aday olacağını açıkladı. Kayyum heyetinin düzenlediği kongreye üyelerden 1 kişi dahi gelmedi.
    1. 15 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:19
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