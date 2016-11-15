Erciyes’e amigo başkan adayı
Süper Lig'den, TFF 1. Lig'e, oradan da 2. Lig'e kadar sürüklenen K.Erciyesspor'un dünkü olağanüstü kongresinde sürpriz sahneler yaşandı. Aday çıkmayınca mavisiyahlı ekibin amigosu Mehmet İncialan, çoğunluğa bakılmadan 21 Kasım'da yapılacak genel kurulda kulübün kapanmaması için aday olacağını açıkladı. Kayyum heyetinin düzenlediği kongreye üyelerden 1 kişi dahi gelmedi.
- 15 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 22:19
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Süpersin çocuk
Toplam 1
Yorum
mert Bu süper bir haber sagına alperi soluna atıfı birde josef de souza forvetede musa ilevolkan sen zaten müthis formda süper oldu bu
- Luis Nani: Ne derbisi!
Toplam 1
Yorum
gülay neolacak fenerin karektersiz oyuncusu
- Bruma’dan müjde
Toplam 1
Yorum
mehmet futbol sektöründe paralar çok fazla
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