İnegölspor’a çirkin saldırı
- 11 Kasım 2016, Cuma
- Güncelleme: 00:32
- Fenerbahçe’ye yeni sağ bek
Toplam 4
Yorum
hasan Fenerbahçenin sağ bek ihtiyacı yok Şener var kimse farkında değil
- Kendini yaktı
Toplam 5
Yorum
55 ASK Solda Sow ileride Emenike Sağda Alper oynasın. RVP durumu ilk on birde başlayacak gibi değil Volkan şen de çok top eziyor çabalıyor ama kaybettiği toplar takıma zarar veriyor. Lens oynasaydı derbide görseydik onu harika olurdu umarım yetişir.
- ''45 gün sonra dönerim''
Toplam 1
Yorum
Ertan her şeyin hayırlısı olsun. Mühim olan geç olsun ama güç olmasın. Bu sakatlıklar kadar üzüntü veren sebep azdır sanırım. Aniden şok oluyoruz
İnegölspor’a çirkin saldırı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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