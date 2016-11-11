 İnegölspor’a çirkin saldırı – Fotomaç – 11 Kasım 2016
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    11 Kasım 2016, Cuma
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    ’a çirkin saldırı

    İnegölspor’a çirkin saldırı
    İkinci Lig Kırmızı Grup takımlarından 'un tesislerine önceki gece yüzü maskeli 5 kişi tarafından saldırı yapıldı. Futbolcuların kaldığı odaların kapıları ile camlarını kıran saldırganlar, futbolculara yönelik tehdit içeren notlar bıraktıktan sonra tesislerden ayrıldı. Emniyet güçleri, 5'ini de kısa sürede yakaladı.
    1. 11 Kasım 2016, Cuma
    2. Güncelleme: 00:32
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