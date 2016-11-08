Karşıyaka’da deprem
Gümüşhane deplasmanında alınan yenilginin ardından antrenmanı boykot eden 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı.
Spor Toto 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta lider Gümüşhanespor'a deplasmanda 1-0 kaybedilen kritik maç öncesi, primleri ve peşinatları ödenmeyen futbolcuların 2 günlük antrenman boykotuyla sarsılan Karşıyaka'da yönetim Gümüşhane dönüşü 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Yeşil-kırmızılılar bu gelişme üzerine bugünkü idmana da çıkmadı. Teknik direktör Soner Tolungüç'le görüşen yönetim, Ali Say, Battal, Ali Kemal, Behram ve İbrahim Kaş'a süresiz kadro dışı kaldıklarını tebliğ etti. Diğer futbolcuların da bu duruma tepki gösterdiği öğrenildi.
- 08 Kasım 2016, Salı
- Güncelleme: 21:53
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
Karşıyaka’da deprem haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.