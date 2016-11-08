 Karşıyaka’da deprem – Fotomaç – 08 Kasım 2016
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    08 Kasım 2016, Salı
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    ’da deprem

    Karşıyaka’da deprem

    Gümüşhane deplasmanında alınan yenilginin ardından antrenmanı boykot eden 5 futbolcu kadro dışı bırakıldı.

    Kırmızı Grup'ta lider 'a deplasmanda 1-0 kaybedilen kritik maç öncesi, primleri ve peşinatları ödenmeyen futbolcuların 2 günlük antrenman boykotuyla sarsılan 'da yönetim Gümüşhane dönüşü 5 oyuncuyu kadro dışı bıraktı. Yeşil-kırmızılılar bu gelişme üzerine bugünkü idmana da çıkmadı. Teknik direktör 'le görüşen yönetim, Ali Say, Battal, Ali Kemal, Behram ve İbrahim Kaş'a süresiz kadro dışı kaldıklarını tebliğ etti. Diğer futbolcuların da bu duruma tepki gösterdiği öğrenildi.
    1. 08 Kasım 2016, Salı
    2. Güncelleme: 21:53
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