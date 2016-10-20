 Kocaeli Fatih Akyel'e emanet – Fotomaç – 20 Ekim 2016
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    20 Ekim 2016, Perşembe
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    Kocaeli Fatih Akyel'e emanet

    Kocaeli Fatih Akyel'e emanet

    Toto 2'nci Lig'de mücadele eden Kocaeli Birlikspor, teknik direktör Fatih Akyel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

    İmza törenine Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz ve yöneticiler katıldı. Fatih Akyel yaptığı açıklamada, kulübü ve çalışma sistemini çok beğendiğini belirterek, "Hedefleri olan birisiyim. Kocaeli Birlikspor'da sezon sonunda başarılı olmak istiyorum. Kulübü çok beğendim. Herkes özveri ile çalışıyor ve düzenli bir sistem kurulmuş. Biz de bu sisteme uyacağız" dedi.

    Kulüp başkanının futbolcu olmasının avantaj olduğunu kaydeden Fatih Akyel, "Futbolu bilen birisi ile çalışmak avantajdır. Kocaeli Birlikspor'u seyredenler çok zevk alacak. Tabii ki maç maç değişir ama hücum futbolunu tercih ediyorum" diye konuştu.

    'a kiralık geldiği dönemle ilgili soru sorulan soruya Fatih Akyel, "Kocaelispor'a geldiğimde, Galatasaray, , Trabzonspor ve Milli takımda oynayan bir futbolcuydum. Dönemin teknik adamı Erhan Altın beni oynatmayı tercih etmedi. Hocanın tercihidir. Ancak ben oynamayı hak ediyordum. Bu, oyuncunun suçu değildir. Ben de takımdan ayılmak istedim ve çok düşük rakamlar aldım. Kocaelispor'dan ayrılırken alacağımın yarısından fazlasını bırakıp ayrıldım" yanıtını verdi.

    Kocaeli Birlikspor'un sportif direktörü Çağrı Arslan hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Hedefimiz şampiyon olmak, dolayısıyla başarısız olma lüksümüz yok.
    Lig 34 haftalık bir periyot, ancak bizim haftalık, dönemlik ve sezonluk planlarımız var. 7 haftasını geride bıraktığımız ligdeki durumumuza bakarsak hedefimizden çok uzaklaşmış sayılmayız".

    Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz ise, "Yönetim kurulu kararıyla değişikliğe gitmeyi uygun bulduk. Fatih Akyel hocamız ile sezon öncesinde de anlaşma yapabilirdik. Bana göre geçen sezon 2'nci Lig'in en başarılı teknik direktörüydü. Birlikte başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.
    1. 20 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:18
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