Kocaeli Fatih Akyel'e emanet
Spor Toto 2'nci Lig'de mücadele eden Kocaeli Birlikspor, teknik direktör Fatih Akyel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Kulüp başkanının futbolcu olmasının avantaj olduğunu kaydeden Fatih Akyel, "Futbolu bilen birisi ile çalışmak avantajdır. Kocaeli Birlikspor'u seyredenler çok zevk alacak. Tabii ki maç maç değişir ama hücum futbolunu tercih ediyorum" diye konuştu.
Kocaelispor'a kiralık geldiği dönemle ilgili soru sorulan soruya Fatih Akyel, "Kocaelispor'a geldiğimde, Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor ve Milli takımda oynayan bir futbolcuydum. Dönemin teknik adamı Erhan Altın beni oynatmayı tercih etmedi. Hocanın tercihidir. Ancak ben oynamayı hak ediyordum. Bu, oyuncunun suçu değildir. Ben de takımdan ayılmak istedim ve çok düşük rakamlar aldım. Kocaelispor'dan ayrılırken alacağımın yarısından fazlasını bırakıp ayrıldım" yanıtını verdi.
Kocaeli Birlikspor'un sportif direktörü Çağrı Arslan hedeflerinin şampiyonluk olduğunu belirterek, "Hedefimiz şampiyon olmak, dolayısıyla başarısız olma lüksümüz yok.
Lig 34 haftalık bir periyot, ancak bizim haftalık, dönemlik ve sezonluk planlarımız var. 7 haftasını geride bıraktığımız ligdeki durumumuza bakarsak hedefimizden çok uzaklaşmış sayılmayız".
Kulüp Başkanı Erhan Yılmaz ise, "Yönetim kurulu kararıyla değişikliğe gitmeyi uygun bulduk. Fatih Akyel hocamız ile sezon öncesinde de anlaşma yapabilirdik. Bana göre geçen sezon 2'nci Lig'in en başarılı teknik direktörüydü. Birlikte başarılı sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Kendisine başarılar diliyorum" diye konuştu.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:18
- Manchester seni iyi tanır
Toplam 12
Yorum
ihtiyar fenerli Bu gece herşeye rağmen galip geleceğiz inanıyorum hadi Allah yardımcınız olsun gönlümüzden geçen galibiyetle dönün memlekete.
- Beşiktaş gözünü Süper Lig'e çevirdi
Toplam 3
Yorum
ihtiyar fenerli Dün bir yorum yazmıştım Beşiktaşın destanla döneneceğine inanmıştım bunuda gösteren Allaha şükürler olsun bir fenerli olarak gurur duydum.
- Riekerink'ten Beşiktaş yorumu
Toplam 2
Yorum
Veli Kazak 3. gole cok dikkatli baktim, ofsayt degildi. Yavas cekimde cok net belli oluyor. Aboubakar ofsayt degil.
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