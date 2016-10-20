84 yıllık kulüp kapanıyor
Spor Toto 2. Lig takımlarından Kayseri Erciyesspor Kulübü Müdürü Bülent Dener, 21 Kasım’a kadar yapılacak olan olağanüstü kongrelerde başkan adayı çıkmaması taktirde Kayseri Erciyesspor Kulübü’nün kapanacağını söyledi.
Kulübün şuandaki geldiği noktayı ve son durumu hakkında bilgiler veren Kayseri Erciyesspor Kulübü Müdürü Bülent Dener, 14 Kasım'da alınan kongre kararı olduğunu söyledi. Yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde kongrenin 1 hafta sonraya erteleneceğini dile getiren Dener, 21 Kasım'da da aday çıkmaması durumunda kulübün adını kapanan spor kulüpleri arasına yazdıracağının altını çizdi. Şehrin önde gelenlerinden takıma sahip çıkmalarını isteyen Dener, "Maalesef Kayseri Erciyesspor Kulübü'nde geldiğimiz noktada değişen herhangi bir şey olmadı. 20 Ağustos'ta kongre yaptık, o günden bugüne kadar kulübün var olması için kimse bir şey yapmadı. Bunu da üzülerek belirtiyorum. Biz burada ön plana çıkmak istemiyoruz, böyle bir niyetimiz de yok. Birkaç gönül verenlerin haricinde kulübün normalde yaşamasıyla alakalı olan problemlere hiç kimse değinmedi."
Aday çıkmazsa kapanacak
"Bugünden sonra gelinebilecek noktayı özetleyecek olursam 14 Kasım'da almış olduğumuz bir kongre kararı var. Bir başkan adayı çıkarsa o adayla kongreye gidilecek. Eğer gerekli çoğunluk sağlanamazsa, başkan adayı çıkmazsa bir hafta ötelenecek kongre. 21 Kasım'da ikinci olağanüstü kongremiz olacak. Bu tarihe kadar kaç günümüz var bilmiyorum, 21 Kasım'dan sonra üzülerek ifade ediyorum Kayseri Erciyesspor Kulübü diye bir kulüp kalmayacak. Kapanan kulüp olarak tarihe ismini yazdıracak. Burada topluma faydalı işler yapılıyor, çalışanlarımız var. Şehrin ileri gelenleri, kanaat önderleri bizi bu yolda yalnız bırakmasın. Son gün 21 Kasım, inşallah Kayseri Erciyesspor'a destek çıkan olur şehrimizden" diye konuştu.
"Çocuklar feryat figan soğuk suyla duş alıyor"
Kulübün içinde bulduğu durum hakkında örnek veren Dener, "Dün hava çok soğuktu, Erciyes'e kar yağmıştı. Burada oturulmuyor artık. Antrenmandan sonra tesislere geldim, çok büyük bir feryat figan duydum. Bir baktım ki çocuklar soğuk suyla duş alıyor. Bu konu ile alakalı içimiz hiç rahat etmiyor. Dile getirmek istemiyorum ama gelmezse de kim duyacak?" şeklinde konuştu.
Şimşek: "Çocuklara yemek veremiyoruz"
Kulübün içinde bulunduğu şartların çok kötü durumda olduğunu aktaran Teknik Direktör Mustafa Özkeş Şimşek ise, iki hafta maça çıkmayan takımın ligden düştüğünü, ancak kendilerinin oynayarak düşmek istediklerini dile getirdi. Maçtan sonra takımla skor konuşamadıklarını da ifade eden Şimşek, "İçimiz yanıyor ama bizimle hareket eden birçok insan var. Hem altyapı olarak hem A takımı olarak geriye dönük 5-6 ay içerisinde yaşadığımızı Allah hiçbir camiaya yaşatmasın. Yokluklar içerisinde direnmeye çalışıyoruz. Bu takımın sahaya çıkacağı 30 Ağustos'ta belli oldu. Bize 30 Ağustos günü bu takımın sahaya çıkacağı söylendi. Maçlar 3 Eylül'de başlıyordu. Nasıl toplanır, nasıl hastaneden sağlık raporu alırsınız? Bu çocuklar hazırlık kampı yapmadı, Buradaki amaç sahaya çıkabilmek. Biliyorsunuz iki maç üst üste çıkmadığınız zaman takım küme düşüyor. Biz oynayarak küme düşelim dedik. Erciyesspor şehre mal olmuş bir markadır. Rica ediyorum kurumlar, kuruluşlar lütfen bu şehrin markasına sahip çıksın. Altyapı ile A takımın hiçbir farkı yok. Altyapıda 10 tane çocuğumuz yatıyor, kalkıyor şehir dışından gelen bunlara yemek veremiyoruz. Şu anda antrenmana çıkıyoruz, çocukların hangi şartlarda ne şekilde geldiğini biliyoruz. Bütün bu olumsuzluklarla bu takım sahaya çıkıyor. Ben her maçtan sonra çocuklara 'Emeğinize sağlık' diyorum, maçın skoruna bakmıyoruz. Çünkü herkes kapasitesinin üzerine çıkmaya çalışıyor. Biz kariyeri, parayı hiçbir şeyi düşünmüyoruz, sadece bu camianın idame etmesini düşünüyoruz. Kayseri'deki büyüklerimizden, yardım edebilecek kim varsa hepsine sesleniyorum. Şu gençliğe sahip çıksınlar. Bizim amacımız altyapıdaki oyuncularımız spor yapsın" dedi.
Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Kayseri Erciyesspor, geride kalan 7 haftada topladığı 1 puanla son sırada bulunuyor.
Aday çıkmazsa kapanacak
"Bugünden sonra gelinebilecek noktayı özetleyecek olursam 14 Kasım'da almış olduğumuz bir kongre kararı var. Bir başkan adayı çıkarsa o adayla kongreye gidilecek. Eğer gerekli çoğunluk sağlanamazsa, başkan adayı çıkmazsa bir hafta ötelenecek kongre. 21 Kasım'da ikinci olağanüstü kongremiz olacak. Bu tarihe kadar kaç günümüz var bilmiyorum, 21 Kasım'dan sonra üzülerek ifade ediyorum Kayseri Erciyesspor Kulübü diye bir kulüp kalmayacak. Kapanan kulüp olarak tarihe ismini yazdıracak. Burada topluma faydalı işler yapılıyor, çalışanlarımız var. Şehrin ileri gelenleri, kanaat önderleri bizi bu yolda yalnız bırakmasın. Son gün 21 Kasım, inşallah Kayseri Erciyesspor'a destek çıkan olur şehrimizden" diye konuştu.
"Çocuklar feryat figan soğuk suyla duş alıyor"
Kulübün içinde bulduğu durum hakkında örnek veren Dener, "Dün hava çok soğuktu, Erciyes'e kar yağmıştı. Burada oturulmuyor artık. Antrenmandan sonra tesislere geldim, çok büyük bir feryat figan duydum. Bir baktım ki çocuklar soğuk suyla duş alıyor. Bu konu ile alakalı içimiz hiç rahat etmiyor. Dile getirmek istemiyorum ama gelmezse de kim duyacak?" şeklinde konuştu.
Şimşek: "Çocuklara yemek veremiyoruz"
Kulübün içinde bulunduğu şartların çok kötü durumda olduğunu aktaran Teknik Direktör Mustafa Özkeş Şimşek ise, iki hafta maça çıkmayan takımın ligden düştüğünü, ancak kendilerinin oynayarak düşmek istediklerini dile getirdi. Maçtan sonra takımla skor konuşamadıklarını da ifade eden Şimşek, "İçimiz yanıyor ama bizimle hareket eden birçok insan var. Hem altyapı olarak hem A takımı olarak geriye dönük 5-6 ay içerisinde yaşadığımızı Allah hiçbir camiaya yaşatmasın. Yokluklar içerisinde direnmeye çalışıyoruz. Bu takımın sahaya çıkacağı 30 Ağustos'ta belli oldu. Bize 30 Ağustos günü bu takımın sahaya çıkacağı söylendi. Maçlar 3 Eylül'de başlıyordu. Nasıl toplanır, nasıl hastaneden sağlık raporu alırsınız? Bu çocuklar hazırlık kampı yapmadı, Buradaki amaç sahaya çıkabilmek. Biliyorsunuz iki maç üst üste çıkmadığınız zaman takım küme düşüyor. Biz oynayarak küme düşelim dedik. Erciyesspor şehre mal olmuş bir markadır. Rica ediyorum kurumlar, kuruluşlar lütfen bu şehrin markasına sahip çıksın. Altyapı ile A takımın hiçbir farkı yok. Altyapıda 10 tane çocuğumuz yatıyor, kalkıyor şehir dışından gelen bunlara yemek veremiyoruz. Şu anda antrenmana çıkıyoruz, çocukların hangi şartlarda ne şekilde geldiğini biliyoruz. Bütün bu olumsuzluklarla bu takım sahaya çıkıyor. Ben her maçtan sonra çocuklara 'Emeğinize sağlık' diyorum, maçın skoruna bakmıyoruz. Çünkü herkes kapasitesinin üzerine çıkmaya çalışıyor. Biz kariyeri, parayı hiçbir şeyi düşünmüyoruz, sadece bu camianın idame etmesini düşünüyoruz. Kayseri'deki büyüklerimizden, yardım edebilecek kim varsa hepsine sesleniyorum. Şu gençliğe sahip çıksınlar. Bizim amacımız altyapıdaki oyuncularımız spor yapsın" dedi.
Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Kayseri Erciyesspor, geride kalan 7 haftada topladığı 1 puanla son sırada bulunuyor.
- 20 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:49
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89 volkan da fabriden ders alsın..kale çok önemli..
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tek napoli mağlup değil. Bay riekerink hazımsızlık var galiba; soda iç iyi gelir.
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fb.li davut fenere de lazım böle kaleci..fabri grçekten başarılı..tebrikler..
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