 Üsküdar’ın ‘Ufuk’u açık! – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Üsküdar’ın ‘Ufuk’u açık!

    Üsküdar’ın ‘Ufuk’u açık!
    Toto Beyaz Grup'ta mücadele eden Anadolu Üsküdar, yeni teknik direktörü Ufuk İskender ile şaha kalktı. Ligin ilk6 haftasını 2 puanla tamamlayan İstanbul ekibi, Ufuk İskender yönetiminde çıktığı ilk maçta grubun güçlü ekibi Amed Sportif'i 2-0 mağlupe tti. Takımın iyi bir potansiyele sahip olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, "Asırlık bir camiaya geldim. Başkanımız Murat Şahin'e teşekkür ederim. Camia olarak başarıya kilitlenirsek, ulaşamayacağımız hedef yok. Futbolcularıma da çok güveniyorum" ifadesini kullandı.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:22
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