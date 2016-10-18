Üsküdar’ın ‘Ufuk’u açık!
- 18 Ekim 2016, Salı
- Güncelleme: 00:22
- Fenerbahçe 'deja vu' yaşamak istemiyor
Toplam 15
Yorum
dogrucudavut tek dogru transfer lens. 2 tane daha onun gibi transfer olsa fb her kulvarda zorlar bu hocayla ama atif neustadter falan cacik olmaz
- Atiker Konyaspor'a Azeri hakem
Toplam 1
Yorum
layn azeri hakem lol
- Fenerbahçe'de kötü gidişat devam ediyor
Toplam 17
Yorum
HAKAN Aynen öyle Aziz yıldırım artık zarar veriyo bu kulube ama farkında değilmiş gibi hareket edip konuyu başka tarafa çekmesini biliyo ama artık yeter olmuyo işte seninle artık bırak git madem Fenerbahçeyi seviyosun gerçekten görelim bakalım gerçek sevgiyi. Advokatın yerine YILMAZ VURALI getirseydin inan daha faydalı ve beraber olurdu. Yazık yazık Fenerbahçeyi şu hale getirenlere, ama şunu sakın unutmayın bu büyük taraftar sizden öyle bir hesap sorarki, altından kalkamaz rezil olursunuz ezilirsiniz, ama Şanlı Fenerbahçem herşeye rağmen dimdik ayakta durur.
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