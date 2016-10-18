 Kaf-Kaf kenetlendi – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Kaf-Kaf kenetlendi

    Kaf-Kaf kenetlendi

    , 5 eksiğine rağmen Kırklareli’nden 3 puanla dönüp Kırmızı Grup’ta şampiyonluk iddiasını sürdürdü.

    Aydınspor'a geçen hafta evinde yenilen , 5 eksikle çıktığı maçta Kırklareli'ni 1-0 devirerek yeniden iddialı konuma geçti. Lider Gümüşhane'nin 2 puan gerisinde 3. olan Kaf Kaf, cezalı Mustafa, Zeki, Okan ve sakat Abdülhamit ile İbrahim'den yoksun olmasına rağmen önemli bir galibiyet aldı. İzmir ekibinin başarılı çalıştırıcısı Soner Tolungüç, "Hafta boyunca moralsizdik. Genç, koşan, birbirine saha içinde destek olan bir kadroyuz. Çok çalışmanın meyvesini alıyoruz. Doğru işler yapmayı sürdürürsek ileride önümüze her hedefi koyabiliriz" şeklinde konuştu.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:20
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