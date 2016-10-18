 Buca şaşırttı – Fotomaç – 18 Ekim 2016
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    18 Ekim 2016, Salı
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    Buca şaşırttı

    Buca şaşırttı
    Beyaz Grup'ta evinde Sivas Bld.'yle 1-1 berabere kalarak fırsat tepen Buca'da başkan Çetin Kayışlı, "Kocaeli Birlik karşısındaki takım yoktu. Beraberliğe çok üzüldük" dedi.
    1. 18 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 00:12
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