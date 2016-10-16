 Karagümrük-Pendik: 2-0 – Fotomaç – 16 Ekim 2016
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    16 Ekim 2016, Pazar
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    Karagümrük-Pendik: 2-0

    Karagümrük-Pendik: 2-0
    Toto Beyaz Grup'ta günün tek maçı Karagümrük'te oynandı. 'u konuk eden Karagümrük, rakibini 2-0'la yıktı. İlk yarısı golsüz geçen mücadelenin ikinci yarısında rakibine üstünlük sağlayan ev sahibi, 46'da Burak, 56'da da Mert'in golleriyle sahadan zaferle ayrıldı.
    1. 16 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:28
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