 Ramiz soydaş ayrıldı – Fotomaç – 15 Ekim 2016
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    15 Ekim 2016, Cumartesi
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    Ramiz soydaş ayrıldı

    Ramiz soydaş ayrıldı
    Toto 2.Lig Beyaz Grup takımı Kocaeli Birlikspor'da yönetim, puan kayıpları ve lig yarışındaki hedeflerinden dolayı teknik direktörü Ramiz Soydaş ile yollarını ayırdı. Kulüpten yapılan açıklamada, Ramiz Soydaş'a teşekkür edildi.
    1. 15 Ekim 2016, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:37
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