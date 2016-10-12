 Karşıyaka belgeledi – Fotomaç – 12 Ekim 2016
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    12 Ekim 2016, Çarşamba
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    belgeledi

    Karşıyaka belgeledi

    ’nın 4-3 yenildiği Aydın maçında kural hatası belgelendi. İzmir ekibi sarı kartı olmayan Okan’ın 2. sarıdan atılmasını televizyon çekimiyle ortaya koydu, maçın tekrarını talep ediyor.

    İkinci Lig Kırmızı Grup'ta 2 kırmızı kartın çıktığı ve 4-3 K.Yaka'nın yenildiği Aydın maçında kural hatası yapıldığı iddia edilmişti. Yeşil-kırmızılılar, hakem Celal Bayraklı'nın, sarı kartı bulunmayan Okan'ı 2. sarıdan atmasını Ege TV'nin yaptığı çekimlerle belgeledi. Görüntülerde Bayraklı, 57'de K.Yakalı 6 numara Arif'e sarı kartı çıkarıyor.

    'HAKEM HATASI DEĞİL'
    Arif'in sarısı esnasında, Okan da hakemin kart çıkardığı yönün aksinde ve pozisyonun tamamen dışında görülüyor. Benzer olayların daha önce de yaşandığını belirten Başkan Mutlu Altuğ, "Sarı Arif'e çıkmasına rağmen TFF'deki maç sayfasında bu kartın görünmemesi haklılığımızı belgeliyor. 4. hakem ve gözlemcinin raporları önemli. Bu olay sadece hakem hatası olarak geçiştirilemez" dedi.
    1. 12 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:55
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