 Behram’a büyük tepki... – Fotomaç – 11 Ekim 2016
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    11 Ekim 2016, Salı
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    Behram’a büyük tepki...

    Behram’a büyük tepki...
    TSYD İzmir Şubesi, - maçının devre arasında Habertürk Gazetesi'nden Deniz Biricik'e saldıran Karşıyaka kalecisi Behram Zülaloğlu'na tepki gösterdi. Açıklamada, "Saldırının cezasız kalması, bu eylemi onaylamak anlamına gelecektir" denildi.
    1. 11 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:01
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