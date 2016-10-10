Karşıyakalı yönetici Cicibaş gözaltında
2. Lig Kırmızı Grup'ta Aydınspor'a evinde 4-3 yenilen Karşıyaka maçında olay çıktı. Maç sonu aleyhlerine 2 penaltı ve 1 kırmızı kart veren hakem Celal Bayraklı'ya teknik heyet tepki gösterdi. Soyunma odası koridorunda hakeme tekme attığı öne sürülen yönetici Aygün Cicibaş gözaltına alındı. Ayrıca maç öncesi yedek kaleci Behram da aleyhine yazı yazan gazeteciye saldırdı. Devre arasında stattan uzaklaştırıldı.
- 10 Ekim 2016, Pazartesi
- Güncelleme: 00:10
FOTOMAÇ GÜNDEM
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 83
Yorum
olumune gs hee halamın john benjaminleri olsaydı zaten amca derdim...
- İzlanda kabusu
Toplam 15
Yorum
YETER ARTIKK. TERİM SİSTEM ADAMI DEĞİL..ÜLKE FUTBOLÜNE BİR ŞEY VEREMEZ..ASLAN-KOÇ MUHABBETİ BİTTİ..
- Gitmek istediği takımı açıkladı
Toplam 4
Yorum
p. yüksel tolga arsenela gitmek icin ck daha ekmek yemen lazim.sen önce GS dabiseler yap.iki ay gecti sükür birvarligini görmedik-
Karşıyakalı yönetici Cicibaş gözaltında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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