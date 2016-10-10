 Karşıyakalı yönetici Cicibaş gözaltında – Fotomaç – 10 Ekim 2016
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    10 Ekim 2016, Pazartesi
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    Karşıyakalı yönetici Cicibaş gözaltında

    Karşıyakalı yönetici Cicibaş gözaltında
    Kırmızı Grup'ta 'a evinde 4-3 yenilen maçında olay çıktı. Maç sonu aleyhlerine 2 penaltı ve 1 kırmızı kart veren hakem Celal Bayraklı'ya teknik heyet tepki gösterdi. Soyunma odası koridorunda hakeme tekme attığı öne sürülen yönetici Aygün Cicibaş gözaltına alındı. Ayrıca maç öncesi yedek kaleci Behram da aleyhine yazı yazan gazeteciye saldırdı. Devre arasında stattan uzaklaştırıldı.
    1. 10 Ekim 2016, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:10
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