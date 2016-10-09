 Karşıyaka kalecisi gazeteciye saldırdı – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    kalecisi gazeteciye saldırdı

    Karşıyaka kalecisi gazeteciye saldırdı

    İkinci Lig Kırmızı Grup'ta evinde 1923'e 4-3 yenildiği olaylı maçın devre arasında 'nın yedek kalecisi , iddiaya göre Habertürk Gazetesi muhabiri Deniz Biricik'e saldırı girişiminde bulundu.

    Twitter'daki kişisel hesabından, kendisiyle ilgili eleştiriye öfkenlendiği Deniz Biricik'e önce küfreden Behram, ardından genç muhabirin üzerine yürüdü. Öfkeli kaleciyi sahada ısınmaya çalışan arkadaşları güçlükle uzaklaştırdı. Behram, soyunma odasına yöneldikten sonra geri dönerek yeniden Biricik'in üzerine yürüyerek küfretti.

    Takım arkadaşları, Behram'ı olayı büyütüp tribünleri tahrik etmemesi yönünde uyararak Biricik'in yanından uzaklaştırmaya çalıştı. Olaydan etkilenen ve morali bozulan Denhiz Biricik, karşılaşmanın ikinci yarısında stattan ayrıldı.

    'da geçen sezon sergilediği performansla eleştirilen 34 yaşındaki kaleci Behram, bu sezon yalnızca 20 Eylül'de Ziraat Kupası'nda Afjet Afyonspor'a 2-1 kaybedilen maçta kaleyi korumuştu.

    KARŞIYAKALI YÖNETİCİ GÖZALTINA ALINDI
    Olaylı karşılaşmadan sonra Cicibaş'ın soyunma odası tünelinde hakem dörtlüsünün peşinden koşarak hakem Celal Bayraklı'ya tekme attığı iddia edildi. Çevik kuvvet polislerinin hakemin şikayeti üzerine Cicibaş'ı gözaltına aldıkları bildirildi.

    Maçta ev sahibi takım aleyhine 2 penaltı kararı verip futbolculardan Okan Şahingöz'ü de kırmızı kartla oyundan atan Hakem Bayraklı, 90 dakika sonrası kendisine tepki gösterip teknik heyetle birlikte üzerlerine yürüyen yeşil-kırmızılı futbolculardan Mustafa Aşan ve Zeki Korkmaz'a da kırmızı kart çıkarmıştı

    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 19:18
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