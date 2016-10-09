 Kaf-Kaf’a kötü haber – Fotomaç – 09 Ekim 2016
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    09 Ekim 2016, Pazar
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    Kaf-Kaf’a kötü haber

    Kaf-Kaf’a kötü haber
    Toto 'de mücadele eden 'ya şok... İzmir ekibi eski futbolcularına olan yaklaşık 3.5 milyon TL borcu nedeniyle Futbol Federasyonu'ndan sonra 'dan da kötü haber geldi. FIFA, eski futbolcusu Ofoedu'ya olan borcunu ödemediği gerekçesiyle Karşıyaka'ya 2 dönem transfer yapmama cezası verdi.
    1. 09 Ekim 2016, Pazar
    2. Güncelleme: 23:33
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