90+5’te gelen gol baygınlık geçirtti
Bursa’da İnegölspor ile Hatayspor arasında oynanan karşılaşmanın 90+5’inci dakikasında gelen gol sonrası İnegölspor Yardımcı Antrenörü Eyüp Taş, baygınlık geçirdi.
İnegölspor, bu galibiyet ile ligdeki galibiyet serisini 3 maça çıkararak, puanını da 11'e yükseltti.
- 09 Ekim 2016, Pazar
- Güncelleme: 17:13
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 75
Yorum
tr sen git terbiyesizlik yap gel bir de şimdi ortalığı karışltırmak birilerine sevimli görünmek için insanları provake et. vay be ne yöneticilik. sporu şiddete alet edenler sizlersiniz. ölümle spor müsabakasını her an dilinizde tuttuğunuz sürece bu ülkeyi bu halden kurtaramayacaksınız. hoşunuza gidiyorsa o başka.!
- "G.Saray ölümü alırdı, kupayı alamazdı"
Toplam 75
Yorum
Spor ahlakı Spor dostlukların oluşması için yapılır.Hakaret kin nefret tohumları ekmeye hala devam ediyorsunuz.Başarısızlıklarınızı örtmek için.Çok sevdiğim bir söz vardır. Bükemediğin bileği öpeceksin.F.B stadında kupayı kaldıran da bir Türk takımı. Bu kafada sizin gibi yöneticiler olduğu sürece tirübünlerde daha çok kan akar.Sizin gibi F.B li yöneticiler olduğu sürece G.S ı herzaman arkadan takip etmeye devam edeceksiniz.İyiki varsınız F.B li yöneticiler
- Yeni bir hayat
Toplam 3
Yorum
antikus kanun degistirerek trabzonun sampiyonlugunun calinmasina canak tuttugu ve stat masaliyla trabzonda kac secim kazandi onun icinmi tesekkür
90+5’te gelen gol baygınlık geçirtti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.