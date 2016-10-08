Bir şok haber de FIFA'dan!
Eski yerli futbolcularına yaklaşık 3.5 milyon TL borcu bulunması nedeniyle Futbol Federasyonu'nun transfer yasağı uyguladığı Karşıyaka'ya bir şok haber de FIFA'dan geldi.
FIFA, Karşıyaka'ya eski yabancı oyunculardan Ofoedu'ya olan faizleri hariç 62 bin 500 dolar borcu nedeniyle 2 dönem transfer yapmama cezası verdi. Karşıyaka, ara transfer dönemi ve 2017 yazında transfer yapamayacak. Karşıyaka bu dönemde altyapıya da takviye gerçekleştiremeyecek. Ofoedu'nun alacağı ödense bile transfer yasağını kaldırma konusundaki kararı FIFA verecek.
Yeşil kırmızılıların cezayla ilgili Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) başvurma hakkı bulunuyor. Karşıyaka'da 2013-15 yılları arasında 1.5 sezon forma giyerek 11 gol atan Nijeryalı Ofoedu, halen Eskişehirspor'da oynuyor.
Karşıyaka'nın FIFA'da eski futbolcularından Makukula, Banahene'nin alacakları, Okan Şahingöz'ün yetiştiricilek parası gibi borç dosyalarından önümüzdeki dönemde de başının ağrıma ihtimali yüksek. Daha önce Kahe'nin alacağıyla ilgili ödeme yaparak FIFA'dan puan silme cezası almaktan kurtulan, 3 kez üst üste Ulusal Kulüp Lisansı konusunda cezayı son anda önleyen Karşıyaka'nın önünde bunlar gibi birçok dosya daha bulunuyor.
- 08 Ekim 2016, Cumartesi
- Güncelleme: 15:55
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Toplam 12
Yorum
gozgoz35 dogustan fenerbahceli olan hocamiz yanal , klubumuze trabzonda da hizmet etmeye devam ediyor . Var ol Ersun hoca :))
- Quintero: İmzayı atarken Pereira kovuldu
Toplam 3
Yorum
Alemdar Juan Quntero ofansif Erick Qutirrez ise defansif ama orta sahanin her iki yönünü oynayabilen tam bir takim oyuncusu iyi bir yetenek
- Neustadter, Rubin Kazan’la flört ediyor
Toplam 3
Yorum
FB1907 getirirsin 3-5 milyon euro istedigin her yere gidebilirsin
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