 Deniz Naki’ye dava – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Deniz Naki’ye dava

    Deniz Naki’ye dava
    Toto 'de takımı Amed'te forma giyen Deniz Naki'ye Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dava açıldı. 27 yaşındaki futbolcu için, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıldan 5 yıla kadar hapis isteminde bulunuldu.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:19
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