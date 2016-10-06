 Antrenmanı bırakıp, kaza yapan otomobildeki yaralılara koştular – Fotomaç – 06 Ekim 2016
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    06 Ekim 2016, Perşembe
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    Antrenmanı bırakıp, kaza yapan otomobildeki yaralılara koştular

    Antrenmanı bırakıp, kaza yapan otomobildeki yaralılara koştular

    Toto 'de mücadele eden 'da futbolcular antrenman yaptığı sırada kaza yapan aracı görünce antrenmanı yarıda bırakarak kazada yaralanan yaralılara yardım etti.

    Kaza, Sivas-Erzincan kara yolunda meydana geldi. Sefa Korkmaz yönetimindeki 58 NS 206 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Muhsin Yazıcıoğlu Tesisleri'nin istinat duvarına çarptı. Kazada araç sürücüsü Korkmaz ve Tarık Testi yaralanırken, tesislerde maçı hazırlıklarını sürdüren 'da Teknik Direktör Mustafa Çapanoğlu ve futbolcular yaşanan kazanın ardından olay yerine koştu. Çapanoğlu ve futbolcular antrenmanın yarıda bırakarak yaralılara müdahale etmeye çalıştı. Yaralılara müdahale eden teknik ekip ve futbolcular ambulans gelene kalarak yaralılara yardımcı oldu.

    Daha sonra olay yerine gelen ambulansla sürücü Korkmaz ve Testi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
    1. 06 Ekim 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:50
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