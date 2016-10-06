Antrenmanı bırakıp, kaza yapan otomobildeki yaralılara koştular
Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden Sivas Belediyespor'da futbolcular antrenman yaptığı sırada kaza yapan aracı görünce antrenmanı yarıda bırakarak kazada yaralanan yaralılara yardım etti.
Daha sonra olay yerine gelen ambulansla sürücü Korkmaz ve Testi Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
- 06 Ekim 2016, Perşembe
- Güncelleme: 18:50
- Kayserispor mesaisi başladı
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Yorum
karakartal Umarım sakatlarımız Kayseri maçına kadar hazır hale gelir.Zira özellikle Oğuzhan ve Talisca bu takımın can damarı oyuncular.
- "Dualarım hep onlarla"
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Yorum
xxx Burağı geçiyorum hadi selçuğuda geçiyorum formsuzlar.Lakin Arda gibi bir oyuncun varsa ve oynatmıyorsan çıkıp sebebini söyleyeceksin....
- Talisca ara vermedi
Toplam 1
Yorum
karakartal Talisca Türkiyeye gelmiş en yetenekli futbolculardan biri.Teknik heyet Taliscadan üst düzey verim alacak ve Oğuzhan-Talisca ikilisini birarada oynatacak bir formül üstünde çalışmalı.
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