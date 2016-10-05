 Özdemir ile devam – Fotomaç – 05 Ekim 2016
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    05 Ekim 2016, Çarşamba
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    Özdemir ile devam

    Özdemir ile devam
    Toto 2'nci Ligi Kırmızı Grup'ta Kırklarelispor'u evinde 3-1 yenerek rahat bir nefes alan 'da Başkan Hidayet Türen, görevinden ayrılan hocaları Bahaddin Güneş'in yerine takımın başına geçen Altyapı hocası Göksel Özdemir'le devam edeceklerini söyledi
    1. 05 Ekim 2016, Çarşamba
    2. Güncelleme: 21:51
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