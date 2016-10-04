 Ümit Karan 2.Lig ekibiyle anlaştı – Fotomaç – 04 Ekim 2016
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    04 Ekim 2016, Salı
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    Ümit Karan 2.Lig ekibiyle anlaştı

    Ümit Karan 2.Lig ekibiyle anlaştı
    G.Saraylı eski futbolcu Ümit Karan, Toto Beyaz Grup ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor'un sportif direktörü oldu. Karan ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Tepecikspor, teknik direktör Mehmet Birinci'nin yerine Recai Şahinler'i getirmişti.
    1. 04 Ekim 2016, Salı
    2. Güncelleme: 01:24
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