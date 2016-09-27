 Kaf Kaf zirvede – Fotomaç – 27 Eylül 2016
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    27 Eylül 2016, Salı
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    Kaf Kaf zirvede

    Kaf Kaf zirvede

    Yeşil-kırmızılılar Kırmızı Grup’ta Erciyes’i de yenip 4 maçta 9 puanla şampiyonluk yarışına ortak oldu. Teknik direktör Soner Tolungüç, “İlk hedefimiz ayakta kalmayı sürdürmek” dedi.

    Geçen yıl 'i sonuncu tamamlayıp küme düşen Karşıyaka, bu sezon yine düşme korkusuyla başladığı Toto Kırmızı Grup'ta zirve yarışına ortak oldu. Son olarak Kayseri Erciyes'i 2-1 yenen İzmir ekibi 4 maçta 3 galibiyet, 1 yenilgiyle 9 puana ulaştı ve 9'ar puanı olan 6 takımla averajla 4. sırayı aldı. Bu hafta lider Hatay'la oynayacak yeşil-kırmızılılar, son 4 sezonun en iyi başlangıcını yaptı.

    'SÜREKLİLİK ÖNEMLİ'
    Kaf Kaf son olarak 2012- 13'te TFF 1. Lig'de ilk 4 haftada 10 puanla liderliğe yükselmişti. 'e de sıkıntılı başlayan ve transfer yasağı nedeniyle alt yapıdan birçok genç isimle sezona başlayan, play-off veya şampiyonluk hedefi koymayan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç temkinli. Tolungüç, "Herkesin birbirini yenebileceği, denk takımlardan kurulu bir ligdeyiz. Maç günü daha iyi, daha konsantre olan her takım zirveye oynayabilir. Mücadele gücü ve takım oyununun sürekliliği önemli. Bizim ilk hedefimiz ayakta kalmayı sürdürmek" diye konuştu.
    1. 27 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:20
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