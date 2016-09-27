Kaf Kaf zirvede
Yeşil-kırmızılılar Kırmızı Grup’ta Erciyes’i de yenip 4 maçta 9 puanla şampiyonluk yarışına ortak oldu. Teknik direktör Soner Tolungüç, “İlk hedefimiz ayakta kalmayı sürdürmek” dedi.
'SÜREKLİLİK ÖNEMLİ'
Kaf Kaf son olarak 2012- 13'te TFF 1. Lig'de ilk 4 haftada 10 puanla liderliğe yükselmişti. 2. Lig'e de sıkıntılı başlayan ve transfer yasağı nedeniyle alt yapıdan birçok genç isimle sezona başlayan, play-off veya şampiyonluk hedefi koymayan Karşıyaka'da teknik direktör Soner Tolungüç temkinli. Tolungüç, "Herkesin birbirini yenebileceği, denk takımlardan kurulu bir ligdeyiz. Maç günü daha iyi, daha konsantre olan her takım zirveye oynayabilir. Mücadele gücü ve takım oyununun sürekliliği önemli. Bizim ilk hedefimiz ayakta kalmayı sürdürmek" diye konuştu.
- 27 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 22:20
- İsmail Kartal’a tepkiler dinmiyor
Toplam 6
Yorum
fb44_ ne anlarsınız dürüst, ahlaklı hocadan..
- Lens’ten iki maçta 4 asist
Toplam 25
Yorum
c.suat HOCANIN TAVSİYESİYLE ALINAN LENS İYİ ÇIKTI..OYNADIKÇA DAHA DA İYİ OLACAK....YÖNETİM TÜM TRANSFERLERİ HOCAYA BIRAKMALI...BU İŞTEN ANLIYOR..
- Chedjou gidiyor
Toplam 19
Yorum
hakan poyraz anlayamadığım iki golde nasıl Chedjounun hatası var onu anlamadım maçı hangi gözle izliyorsunuz birinci golde iki beşiktaşlı kafa topuna çıkıyor ikisinide chedjoumu tutacak balta kazması nerdeydi selçuk kayseri maçındaki gibi sadece seyretti ikinci golde chedju önde olduğu için cenki göremedi peki balta sapı ne yapıyordu tabiki seyrediyordu bu takımdan sabri,selçuk veya Sneijder birisi ve balta kesilmediği sürece zor .....
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