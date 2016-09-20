 Kaf-Kaf’ta borca son 24 saat – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Kaf-Kaf’ta borca son 24 saat

    Kaf-Kaf’ta borca son 24 saat
    Kulüp Lisans Kurulu bugün nihai kararlarını açıklayacak. Lisans alamayan veya lisansı yenileyemeyenler en az 3'er puan silmeyle cezalandırılacak.
    2.Lig'e düşen da puan silme cezasından kurtulmak için 268 bin TL borcunu temizlemeye çalışıyor.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:09
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