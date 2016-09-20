 Erzurum kapalı gişe – Fotomaç – 20 Eylül 2016
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    20 Eylül 2016, Salı
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    Erzurum kapalı gişe

    Erzurum kapalı gişe
    Süper Lig'de ve TFF 'de çoğu takımın bir sezonda zor yakaladığı seyirci sayısını, bir takımı her maçta yakalıyor. Geçen sezon 3. Lig'den Beyaz gruba yükselen Erzurumspor, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı eski yıldız Mert Nobre, G.Saraylı Engin Baytar, F.Bahçeli Fahri Tatanlı kadrosuyla TFF 'i hedefliyor. 23 bin 700 seyirci kapasiteli Kazım Karabekir Stadı'nı her maç ful dolduran mavi-beyazlılar, geçen hafta Nobre'nin gol attığı maçta Konya Selçuk'u 2-0 yenip 3. haftada ilk galibiyetini de aldı.
    1. 20 Eylül 2016, Salı
    2. Güncelleme: 22:11
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