Erzurum kapalı gişe
Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de çoğu takımın bir sezonda zor yakaladığı seyirci sayısını, bir 2. Lig takımı her maçta yakalıyor. Geçen sezon 3. Lig'den 2. Lig Beyaz gruba yükselen Erzurumspor, Fenerbahçe ve Beşiktaşlı eski yıldız Mert Nobre, G.Saraylı Engin Baytar, F.Bahçeli Fahri Tatanlı kadrosuyla TFF 1. Lig'i hedefliyor. 23 bin 700 seyirci kapasiteli Kazım Karabekir Stadı'nı her maç ful dolduran mavi-beyazlılar, geçen hafta Nobre'nin gol attığı maçta Konya Selçuk'u 2-0 yenip 3. haftada ilk galibiyetini de aldı.
- 20 Eylül 2016, Salı
- Güncelleme: 22:11
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Dick Advocaat: 'Bırakıp giderim'
Toplam 3
Yorum
GERÇEK BJK'Lİ Fenerbahçeye olan saçma nefretini cahilce laflarla dile getirirken beşiktaşın ismini bu rezilliğine alet etme, kin ve nefret saçma ortada.
- Yanal, 3 oyuncudan vazgeçmiyor
Toplam 5
Yorum
gs4ever bi 11 belirle artik kupa macindada ayni 11 ile cik sanki avrupa macin varda..moral olur hem boyle maclar iyidir..
- İsmail Köybaşı 6 yıl sonra!...
Toplam 7
Yorum
Neden 6 NİYE 5 DEĞİL 7 DEĞİLDE 6 ARKADAŞLAR DÜŞÜNDÜNÜZ MÜ HAYIIIIRR .. AMA BURDA BİLE BİZİ YAKALAYAN Bİ TAKIM VAR AÇIKLIYORUMMM.... 6ALATASARAY ..... NİHAHHAHA
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