 Suat Kaya: İzmir 3 şampiyon çıkaracak – Fotomaç – 15 Eylül 2016
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    16 Eylül 2016, Cuma
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    Suat Kaya: İzmir 3 şampiyon çıkaracak

    Suat Kaya: İzmir 3 şampiyon çıkaracak

    Toto 2. Lig Kırmızı Grup'ta geride kalan ilk 2 haftada İnegölspor ve ile berabere kalan Menemen Belediyespor'un Teknik Direktörü Suat Kaya, bu sezon İzmir'in üç şampiyon çıkaracağını söyledi.

    Yapılan flaş transferlerle sezona şampiyonluk parolasıyla başladıklarını belirten Suat Kaya, "Şu anda liglerini zirvede biterecek üç takım görüyorum. Bunlardan biri biziz. Gerçekten 2'nci Lig'in üzerinde bir ekip oluşturduk. İnegölspor ve karşılaşmasındaki futbol beni memnun etmese de çok daha iyi olacağımızdan şüphem yok. Neler yapabileceğimizi herkese göstereceğiz. Şampiyonluğa inancım tam. Tarihi bir başarıya imza atıp kulübümüzü ilk kez PTT 1'inci Lig'e taşımak" diye konuştu.

    Diğer şampiyonluk adaylarının ise eski takımı 1'inci Lig ekibi ve 3'üncü Lig'de mücadele eden olduğuna vurgu yapan Suat Kaya, "Göztepe bu sezon TFF 1'inci Lig'de çok can yakar. İyi bir takım kurmuşlar. Sahada doğru hamleler yaparlarsa Süper Lig hasretine son verirler. Son oynadıkları ve kaybettikleri Balıkesirspor maçı beni karamsarlığa götürmedi. Göztepe kaliteli futbolculara ve iyi bir taraftara sahip. Ligi zirvede bitrimemeleri için hiçbir neden yok" dedi.

    Altay'ı da favori olarak gördüğünü ifade eden genç teknik adam, "Altay köklü bir camia. Transfer yasağını kaldırıp, yetenekli futbolcular aldılar. İlk 2 haftada da ne kadar isabetli transferler yaptıklarını gösterdiler. Umuyorum ki Altay da hak ettiği yerlere gelir. İzmir futbolunun bir an önce yükselişe geçmesi şart. Biz, Göztepe ve Altay sezon sonunda bu kente özlediği sevinci yaşatacağız" dedi.



    Kaynak: DHA
    1. 15 Eylül 2016, Perşembe
    2. Güncelleme: 16:33
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