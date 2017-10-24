 Türkiye'nin konuğu Belçika – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Türkiye'nin konuğu Belçika

    Türkiye'nin konuğu Belçika

    A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki ilk maçında yarın Eskişehir'de Belçika ile karşılaşacak

    Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada, Polonyalı Marek Baranowski-Bogdan Lemanowicz hakem ikilisi görev alacak. Milliler, Belçika ile 12. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 11 maçta milliler, rakibi önünde 8 kez galibiyete ulaşırken, 3 kez mağlup oldu.

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:19
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