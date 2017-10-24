Türkiye'nin konuğu Belçika
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup'taki ilk maçında yarın Eskişehir'de Belçika ile karşılaşacak
Eskişehir Porsuk Spor Salonu'nda saat 18.00'de başlayacak müsabakada, Polonyalı Marek Baranowski-Bogdan Lemanowicz hakem ikilisi görev alacak. Milliler, Belçika ile 12. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 11 maçta milliler, rakibi önünde 8 kez galibiyete ulaşırken, 3 kez mağlup oldu.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:19
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Ne yaptın Tudor!
Toplam 14
Yorum
GÖRENGÖREN Demekki hocadan iyi anlayan YÖNETİCİLER varmış . O zaman hocaları fazla büyütmemek lazımmış. GERÇEK BU
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Böyle gitmez!
Toplam 11
Yorum
net orta sahada kopukluk var defans bazen uyuyor bir bakıyorsun rakip çok rahat ceza sahasına girebiliyor orta saha eskisi gibi değil
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Önümüzü kesemezler!
Toplam 27
Yorum
sami pozisyonun başlangıcı ofsayt neden söylenmiyor sadece 2 programda söylendi denayer da net kırmızı kart 2 penaltı verilebilirdi biri net pen
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