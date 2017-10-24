Kadınlarda 7. hafta yarın başlıyor
Kadınlar Hentbol Süper Lig'de 7. hafta maçları yarın yapılacak.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:
15.00 Mudanya Belediyesi Dinçspor-Anadolu Üniversitesi (Mudanya)
16.00 Osmangazi Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Dikkaldırım)
17.00 Kastamonu Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Kastamonu Atatürk)
17.00 Polatlı Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji (Polatlı Yeni)
17.00 Zağnosspor-Ardeşen Gençlik (Trabzon 19 Mayıs)
17.00 Üsküdar Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Çamlıca)
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:40
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Ne yaptın Tudor!
Toplam 14
Yorum
GÖRENGÖREN Demekki hocadan iyi anlayan YÖNETİCİLER varmış . O zaman hocaları fazla büyütmemek lazımmış. GERÇEK BU
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Böyle gitmez!
Toplam 11
Yorum
net orta sahada kopukluk var defans bazen uyuyor bir bakıyorsun rakip çok rahat ceza sahasına girebiliyor orta saha eskisi gibi değil
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Önümüzü kesemezler!
Toplam 27
Yorum
sami pozisyonun başlangıcı ofsayt neden söylenmiyor sadece 2 programda söylendi denayer da net kırmızı kart 2 penaltı verilebilirdi biri net pen
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