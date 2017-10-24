 Kadınlarda 7. hafta yarın başlıyor – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Kadınlarda 7. hafta yarın başlıyor

    Kadınlarda 7. hafta yarın başlıyor

    'de 7. hafta maçları yarın yapılacak.

    Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre, Kadınlar Süper Lig'de haftanın maç programı şöyle:

    15.00 Mudanya Belediyesi Dinçspor-Anadolu Üniversitesi (Mudanya)

    16.00 Osmangazi Belediyespor-Yenimahalle Belediyespor (Dikkaldırım)

    17.00 Kastamonu Belediyespor-İzmir Büyükşehir Belediyespor (Kastamonu Atatürk)

    17.00 Polatlı Belediyespor-Eskişehir Şehir Koleji (Polatlı Yeni)

    17.00 Zağnosspor-Ardeşen Gençlik (Trabzon 19 Mayıs)

    17.00 Üsküdar Belediyespor-Aksaray Belediyespor (Çamlıca)

    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 10:40
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