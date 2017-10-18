Beşiktaş Mogaz, kaldığı yerden
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş Mogaz, sahasında Serik Belediyespor'u 31-23 yendi.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş Mogaz'ın 15-11 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda tempoyu düşürmeyen siyah-beyazlılar, sahadan 31-23 galip ayrıldı. Beşiktaş Mogaz, bir haftasını bay geçtiği ligde 4. maçında 3. galibiyetini elde etti. İlk iki haftayı galibiyetle tamamlayan Serik Belediyespor ise üst üste 3. yenilgisini aldı.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 09:24
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O saldırganlar serbest bırakıldı!
Toplam 15
Yorum
serkan En azından stadyuma girememe cezası verilebilirdi
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Beşiktaş gruptan nasıl çıkar?
Toplam 5
Yorum
MUSTAFA OLÇAY DÜŞÜNÜN 3 DE 3 YAPMIŞSIN HALA GURUPTAN ÇIKIP ÇIKMAYACAĞIN BELLİ DEĞİL ADI ÜSTÜNDE ŞAMPİYONLAR LİGİ EN BÜYÜKLERİN ARENASI.. :)
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Bu derbi var ya bu derbi!
Toplam 1
Yorum
gs şu şurasında derbıye 4gün kaldı fenerbahçe gol bahçesı olacak
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