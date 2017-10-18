Beşiktaş Mogaz, kaldığı yerden

Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş Mogaz'ın 15-11 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda tempoyu düşürmeyen siyah-beyazlılar, sahadan 31-23 galip ayrıldı. Beşiktaş Mogaz, bir haftasını bay geçtiği ligde 4. maçında 3. galibiyetini elde etti. İlk iki haftayı galibiyetle tamamlayan Serik Belediyespor ise üst üste 3. yenilgisini aldı.