 Beşiktaş Mogaz, kaldığı yerden – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    18 Ekim 2017, Çarşamba
    OYUN ENGLISH

    Beşiktaş Mogaz, kaldığı yerden

    Beşiktaş Mogaz, kaldığı yerden

    'in 5. haftasında Beşiktaş Mogaz, sahasında Serik Belediyespor'u 31-23 yendi.

    Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş Mogaz'ın 15-11 üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda tempoyu düşürmeyen siyah-beyazlılar, sahadan 31-23 galip ayrıldı. Beşiktaş Mogaz, bir haftasını bay geçtiği ligde 4. maçında 3. galibiyetini elde etti. İlk iki haftayı galibiyetle tamamlayan Serik Belediyespor ise üst üste 3. yenilgisini aldı.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 09:24
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Beşiktaş Mogaz, kaldığı yerden haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.