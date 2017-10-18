 Aziziye Belediyesi Termalspor: 31 - Beykoz Belediyespor: 31 – Fotomaç – 18 Ekim 2017 ;
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    18 Ekim 2017, Çarşamba
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    Aziziye Belediyesi Termalspor: 31 - Beykoz Belediyespor: 31

    Aziziye Belediyesi Termalspor: 31 - Beykoz Belediyespor: 31

    'in 5. haftasında yapılan tek maçta Aziziye Belediyesi Termalspor ile Beykoz Belediyespor, 31-31 berabere kaldı. Aziziye Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 16-15 önde tamamladı.

    1. 18 Ekim 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 16:43
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