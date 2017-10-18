Aziziye Belediyesi Termalspor: 31 - Beykoz Belediyespor: 31
Hentbol Erkekler Süper Lig'in 5. haftasında yapılan tek maçta Aziziye Belediyesi Termalspor ile Beykoz Belediyespor, 31-31 berabere kaldı. Aziziye Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısını konuk ekip 16-15 önde tamamladı.
- 18 Ekim 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:43
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Derbinin sonucu ne olur?
Toplam 149
Yorum
zeko fener 6 gs 0
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Bonservisini siz belirleyin
Toplam 43
Yorum
wolverine82 alexandre lacazette kaç paraya gitti 60 milyon euro ondan ne eksik hızı gücü onları düşersek fiyat diyelim 45 milyon euro hadi hayırlısı
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Kocaman'ın en büyük kozu Dirar!
Toplam 9
Yorum
mmm ozan tufan en cesur futbolcudur..seviyoruz.
Aziziye Belediyesi Termalspor: 31 - Beykoz Belediyespor: 31 haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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