Dünya hentbolu Antalya'da buluşacak
Uluslararası Hentbol Federasyonu'nun (IHF) 36. kongresi, 11-12 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek.
Türkiye Hentbol Federasyonundan (THF) yapılan açıklamaya göre Granada Luxury Belek Otel'de gerçekleşecek kongreye, Avrupa, Asya, Güney Amerika, Afrika ve Okyanusya kıtalarından IHF'ye üye ülkelerin yöneticileri katılacak. Türkiye'nin ilk kez ev sahipliği yapacağı önemli organizasyonda, IHF Başkanı, yönetimi ve kurulları seçilecek. THF Başkanı Bilal Eyuboğlu'nun da oy kullanacağı seçimlerin yanı sıra kongrede, İngiltere, İskoçya ve Fiji gibi ülkelerin üyelik başvuruları ve 2020-2022 yıllarında yapılacak bazı organizasyonlarına aday ülkeler de değerlendirilecek. IHF'ye Mısırlı Dr. Hasan Mustafa başkanlık yapıyor.
- 17 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 10:54
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Holiganlara karşı ortak tavır
Toplam 1
Yorum
Aslan KONYANIN GECEN YILKI KUPASINI IPTAL EDECEKSIN VE 3.LIGE DÜSÜRECEKSIN BAKIN BIRDAHA OLURMU TABI TÜM TAKIMLARADA EMSAL CEZA OLACAK
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Onur, kariyerinin en kötü dönemini yaşıyor
Toplam 2
Yorum
Tarkan Sabır Ersun Yanal Ekibi komple değişmeli kaleci Antrenörü iyi olmazsa Kaleci kötü günlerini yaşar,Roland Koch yardımcı hoca olarak getirin
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Aykut Kocaman: Galatasaray'ın işi zor
Toplam 25
Yorum
vay sığır vay ulan malatya 3 ligdeydi ve kupada sizi yendi ve döndün şimdi malatyayı yenrek dönersen ters dönüş olur. tarlaları sürmeye başladıysa aziz
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