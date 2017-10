Antalyaspor: 26-26 :Adıyaman Belediyespor

Türkiye Hentbol Süper Lig'i beşinci haftasında deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Antalyaspor ile karşılaşan Adıyaman Belediyespor, son saniyelerine kadar önde götürdüğü maçtan beraberlikle ayrıldı. Antalya'da yaşayan Adıyamanlı taraftarlarında yoğun ilgi gösterdiği büyük çekişmeye sahne olan maçta son beş saniyede yediği golle galibiyeti kaçıran Adıyaman Belediyespor, çok önemli bir deplasmandan puan kapmayı başardı. Maç sonunda değerlendirmede bulunan Adıyaman Belediyespor Baş Antrenörü Okan Halay, çok önemli bir rakibe karşı oynadıklarını ve galibiyeti kaçıran taraf olduklarını dile getirerek, "Ligde Avrupa hedefi koyan Antalyaspor'a karşı deplasmanda son 5 saniyede yediğimiz golle berabere kalmak, galibiyeti kaçırmak açısından bizim için üzüntü oluşturduysa da sporcularımın yüzünde gördüğüm inanç ve kararlılık ileriki maçlar için hedeflerimizden sapmadan, azimle yürüdüğümüzün göstergesi olmuştur. Maçın başından sonuna kadar geri adım atmayarak mücadeleden kopmayan oyun sergileme anlayışı zaten bizim takımımızın karakterini oluşturuyor. Kaldı ki başından beri takım olarak önemsediğimiz en önemli değerlerden biri de her durumda ve her koşulda canla başla tüm varlığını ortaya koyarak mücadele etme inancı idi. Müsabakanın son dakikalarında her iki takımda da kazanma isteği karşılıklı sert müdahalelerin yaşanmasına neden oldu. Karşılaşmanın son 30 saniyesine bir sayı önde girdik. Ancak, son saniyelerde verilen pasif oyun kararı sonrasında, Antalyaspor'un hızlı hücum sonucu attığı gol ile karşılaşma berabere tamamlandı. Her ne kadar galibiyete bu kadar yakınken karşılaşma berabere bitmiş ise de ligin iddialı ekiplerinden olan Antalyaspor'dan deplasmanda aldığımız bir puan bizim için oldukça önemliydi" dedi.