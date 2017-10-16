Antalyaspor: 26-26 :Adıyaman Belediyespor
Hentbol Süper Lig’inde mücadele eden Adıyaman Belediyespor Hentbol Takımı, süper ligin güçlü ekiplerinden Antalyaspor Hentbol Takımı, ile deplasmanda 26-26 berabere kalarak önemli bir deplasmandan puan çıkarmayı başardı.
- 16 Ekim 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 16:47
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 44
Yorum
Ercüment ULAŞ TS un başına Biliç gerekli olmazsa olmaz,Biliç Dışında TS kulübü hoca düşünmesin Başarılı olmak istiyorsa. Biliç şart lmazsa olmaz,
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Nasıl bir derbi izleyeceğiz?
Toplam 4
Yorum
ramazan bi Beşiktaşlı olarak Fenerbahçenin kazanma şansı çok az.bence Galatasaray rahat kazanır.3-0 gibi
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Ersun Yanal ile yollar ayrıldı!
Toplam 44
Yorum
murat yılmaz vural
Antalyaspor: 26-26 :Adıyaman Belediyespor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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