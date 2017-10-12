 A Milli Erkek Hentbol Takımı, toplanıyor – Fotomaç – 12 Ekim 2017 ;
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    12 Ekim 2017, Perşembe
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    , toplanıyor

    A Milli Erkek Hentbol Takımı, toplanıyor

    , 2019 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta oynayacağı Belçika ve Yunanistan müsabakaları için 16 Ekim Pazartesi günü Eskişehir'de kampa girecek.

    , 2019 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta oynayacağı Belçika ve Yunanistan müsabakaları için 16 Ekim Pazartesi günü Eskişehir'de kampa girecek.

    A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa elemeleri grup maçları için toplanacak. Milliler, Belçika ve Yunanistan ile oynayacağı karşılaşmalar için 16 Ekim Pazartesi günü Eskişehir'de kampa girecek. Ay-yıldızlılar, 25 Ekim tarihinde Belçika ile Eskişehir'de, 29 Ekim 2017 tarihinde Yunanistan ile Atina'da karşılaşacak.

    Milli Takım, Belçika müsabakasının ardından 29 Ekim'de Yunanistan ile Atina'da oynayacağı maç için 28 Ekim'de uçakla Atina'ya seyahat edecek. Milliler, 30 Ekim tarihinde yurda dönüş yapacak.
    1. 12 Ekim 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 11:17
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