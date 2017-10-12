A Milli Erkek Hentbol Takımı, toplanıyor
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Erkekler Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 5. Grup'ta oynayacağı Belçika ve Yunanistan müsabakaları için 16 Ekim Pazartesi günü Eskişehir'de kampa girecek.
A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2019 Dünya Şampiyonası Avrupa elemeleri grup maçları için toplanacak. Milliler, Belçika ve Yunanistan ile oynayacağı karşılaşmalar için 16 Ekim Pazartesi günü Eskişehir'de kampa girecek. Ay-yıldızlılar, 25 Ekim tarihinde Belçika ile Eskişehir'de, 29 Ekim 2017 tarihinde Yunanistan ile Atina'da karşılaşacak.
Milli Takım, Belçika müsabakasının ardından 29 Ekim'de Yunanistan ile Atina'da oynayacağı maç için 28 Ekim'de uçakla Atina'ya seyahat edecek. Milliler, 30 Ekim tarihinde yurda dönüş yapacak.
- 12 Ekim 2017, Perşembe
- Güncelleme: 11:17
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Neustadter için servet verdiler
Toplam 7
Yorum
alik almanya ve rusya milli takımlarında oynadı. hem stoper, önlibero ortasahada oynayabilen joker oyuncu. 8 milyon.euro normal. 6ya verilebilir
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Sana kapımız sonuna kadar açık
Toplam 48
Yorum
cenkfb gs taraftarının ardaya sahip cıkma polıtıkası.
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Sana kapımız sonuna kadar açık
Toplam 48
Yorum
cenkfb gs taraftarının ardaya sahip cıkma polıtıkası.
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