 Şampiyonlar Ligi başlıyor – Fotomaç – 16 Eylül 2017
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    16 Eylül 2017, Cumartesi
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    Şampiyonlar Ligi başlıyor

    Şampiyonlar Ligi başlıyor
    Ülkemizi VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş Mogaz Hentbol Takımı, D Grubu'nda mücadele edecek. Makedonya'dan Metalurg, Ukrayna'dan Motor Zaporozhye, Fransa'dan Montpellier Handball, Rusya'dan Medvedi ve Portekiz'den Sporting CP ile eşleşen Kara Kartal, ilk maçını yarın Sporting ile yapacak.
    1. 16 Eylül 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:05
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