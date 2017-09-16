Şampiyonlar Ligi başlıyor

Ülkemizi VELUX EHF Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek Beşiktaş Mogaz Hentbol Takımı, D Grubu'nda mücadele edecek. Makedonya'dan Metalurg, Ukrayna'dan Motor Zaporozhye, Fransa'dan Montpellier Handball, Rusya'dan Medvedi ve Portekiz'den Sporting CP ile eşleşen Kara Kartal, ilk maçını yarın Sporting ile yapacak.