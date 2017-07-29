 Milli Hentbolcular Olimpiyat şampiyonu! – Fotomaç – 29 Temmuz 2017
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    29 Temmuz 2017, Cumartesi
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    Milli Hentbolcular Olimpiyat şampiyonu!

    Milli Hentbolcular Olimpiyat şampiyonu!

    Samsun'un ev sahipliği yaptığı 'nda Erkek Milli Hentbol Takımı, finalde Rusya'yı 30-26 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

    Çarşamba Spor Salonu'ndaki final müsabakasında Türkiye ile Rusya karşılaştı.

    Karşılaşmanın ilk yarısını 13-11 üstün tamamlayan milliler, sahadan da 30-26 galip ayrılarak altın madalyayı elde etti.

    Tribünlerin tamamını dolduran taraftarlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Erkek Milli Hentbol Takımı'na maç boyunca destekte bulundu.

    Ay-yıldızlılar, A Grubu'ndaki üçüncü maçında da Rusya'yı 24-18 mağlup etmişti.

    1. 29 Temmuz 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:36
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